Имя главной героини 2 сезона романтического реалити-шоу Холостячка на СТБ объявят 29 апреля. Премьера проекта состоится осенью 2021 года.

Директор студии StarLightProduction Анна Калина отметила, что после окончания первого сезона много успешных женщин Украины претендовали на участие в шоу.

— После грандиозного финала первого сезона немало успешных женщин изъявили желание прийти к нам, чтобы попробовать построить отношения, которые по разным причинам еще не сложились в их жизни. За несколько последних месяцев мы встретились почти со всеми самыми желанными невестами Украины! — рассказала Анна Калина.

В комментариях поклонники пишут свои догадки по поводу главной героини Холостячки. Чаще всего подписчики вспоминают Тину Кароль, Лесю Никитюк, Анну Ризатдинову и Злату Огневич.























Холостячка 2021: кто станет главной героиней 2 сезона (ГОЛОСОВАНИЕ) / 6 фотографий

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Холостячка 2020

Первый сезон романтического реалити Холостячка стартовал на телеканале СТБ 23 октября 2020 года. Главной героиней шоу стала актриса театра и кино Ксения Мишина, которая искала любовь среди 15 привлекательных одиноких мужчин.

Избранником Мишиной стал автор студии Квартал 95 Александр Эллерт. Пара продолжила свои отношения после окончания проекта.

Фото: Тина Кароль, Леся Никитюк, Злата Огневич