Макс Михайлюк и Даша Хлистун впервые стали родителями

Участник романтического реалити-шоу Холостяк 10 Макс Михайлюк и его возлюбленная, модель Даша Хлистун впервые стали родителями. У пары родилась дочь.
Радостной новостью поделилась Даша. Она разместила на своей странице в Instagram снимок, на котором изображена ручка младенца.
— Теперь я точно знаю, что такое счастье, — написала Хлистун.
Модель поблагодарила всех за поздравления и пообещала в ближайшее время выйти на связь.
Михайлюк и Хлистун тайно расписались
В начале февраля стало известно, что Макс Михайлюк и Даша Хлистун тайно узаконили свои отношения.
Когда состоялась свадьба — неизвестно. Однако Даша отметила, что в скором времени они обо всем расскажут.
Фото: Даша Хлистун