Макс Михайлюк и Даша Хлистун впервые стали родителями

Участник романтического реалити-шоу Холостяк 10 Макс Михайлюк и его возлюбленная, модель Даша Хлистун впервые стали родителями. У пары родилась дочь.

Радостной новостью поделилась Даша. Она разместила на своей странице в Instagram снимок, на котором изображена ручка младенца.

— Теперь я точно знаю, что такое счастье, — написала Хлистун.

Модель поблагодарила всех за поздравления и пообещала в ближайшее время выйти на связь.

Михайлюк и Хлистун тайно расписались

В начале февраля стало известно, что Макс Михайлюк и Даша Хлистун тайно узаконили свои отношения.

Когда состоялась свадьба — неизвестно. Однако Даша отметила, что в скором времени они обо всем расскажут.

Фото: Даша Хлистун