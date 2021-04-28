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Каріна Зуєва |

Обложка к любовному роману: Каменских поделилась нежным фото с Потапом

Потап и Настя Каменских

Украинская певица Настя Каменских поделилась нежным фото со своим мужем Потапом. Пара предстала в объятиях на фоне океана.

Снимками звезда поделилась в своем Instagram. Потап позирует в голубой рубашке и бордовой шляпе. Настя в розовом купальнике и разноцветной пляжной накидке.

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Каменских прижалась к мужу, а тот ее нежно поцеловал в лоб.

— Ни бури, ни дождям не отдам, тебя, моя душа. Спасибо тебе, мой родной человек, за нашу любовь и тот творческий порыв, в котором рождаются такие песни, — написала Настя.

Известно, что Потап прилетел к Насте в Тулум (Мексика), где артистка снимает свое реалити-шоу Девочки рулят.

— Какая вы красивая пара. Это надо на обложку к любовному роману, — пишут поклонники.

Реалити-шоу Насти Каменских

В начале апреля Настя Каменских презентовала реалити-шоу Девочки рулят. Артистка вместе со своей мамой Лидией, лучшей подругой Аней, помощницами Илоной и Лерой отправилась в Мексику.

В этом проекте певица делится с поклонниками моментами своей жизни. Первый сезон digital-реалити состоит из 10 серий, которые выходят каждый вторник и четверг на YouTube-канале артистки.

Фото: Настя Каменских

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