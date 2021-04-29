Певица Ирина Билык сообщила, что разводится со своим мужем Асланом Ахмадовым.

Об этом Билык рассказала в программе Мой секрет с Машей Ефросининой.

Певица отметила, что инициатор развода именно она, а причиной разрыва стали отношения на расстоянии и долгое время, которое пара не виделась.

— Мы с Асланом расстаемся. Инициатором была я. А что еще делать — Аслан не приезжал к нам с Табризом уже год. Хотя я его и он меня любит, — говорит артистка.

По словам Ирины Билык, Аслан Ахмадов был лучшим из ее мужчин.

— Он лучший из всех мужчин, которые у меня были. Я поняла, что это папа моей второго ребенка. В Украине ни от кого больше я не хочу ребенка, — делится певица.

Также в программе Ирина Билык рассказала, что имеет родного брата Сергея, который страдает психическим расстройством и не может работать.

Вспомнила звезда и о пластических операциях, по словам Билык, после встречи с бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой, она решила сделать пластику век.

— Помню, выступала во Дворце Украина, где встретилась с президентом Леонидом Кучмой. Вот он со всеми здоровается, подходит ко мне и говорит: “Ирина, а чего у вас такие грустные глаза”. И тогда я решила, что надо делать что-то с глазами, если уже и президент заметил, что они у меня грустные, — рассказывает Билык.

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