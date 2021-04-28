Украинский певец и фронтмен группы Антитела Тарас Тополя рассказал о своем отношении к вакцинации и дистанционному обучению, а также признался, как будет праздновать Пасху.

В эксклюзивном интервью Фактам ICTV артист поделился, что майские праздники он проведет вместе с семьей.

— Лично у меня нет таких четких традиций, как идти в церковь, святить пасхальные яйца и колбаски. Но мои родители ходят на службу и привозят нам уже освященные куличи, — признался Тарас.

Певец добавил, что его жена, певица Alyosha, самостоятельно печет куличи. А дети в свою очередь раскрашивают яйца и играют с ними.

Также артист, который воспитывает двух сыновей и дочь, рассказал о недостатках дистанционного обучения и признался, что летом хочет с семьей полететь на отдых в Европу.

— Роман во 2 классе и у него все уроки проходят дистанционно. Мы ему помогаем, но это отнимает много времени и сил. Кроме этого, он еще ходит на каратэ. Также дети ходили в театральный кружок, но сейчас он не работает, — поделился Тарас.

Тополя не против вакцинации, поэтому в ближайшее время планирует делать прививку от коронавируса.

— Мы вынуждены будем это сделать, и я не против. Из-за пандемии мы перенесли на неопределенный срок американский тур и около 20 концертов в Европе. И для того, чтобы туда поехать коллективом и дать концерт, очевидно, что мы должны быть вакцинированы. И мы обязательно это сделаем, как делает весь цивилизованный мир, — отметил Тарас.

Артист признался, что карантин достаточно негативно повлиял на его финансовое положение и деятельность группы Антитела.

— Это не секрет, что украинские артисты получают деньги за свою деятельность из концертов. Поэтому все понимают, что музыканты так долго не протянут в локдауне и с этим нужно что-то делать. Но у нас в коллективе всегда был очень правильный финансовый менеджмент и таким образом мы смогли удержать команду.

Время от времени мы даем концерты в рамках тура Hello. И соответственно у группы есть определенный доход, который позволяет нам творить дальше. А онлайн-концерты неэффективны, поскольку люди хотят приходить на живое выступление, испытывать настоящие эмоции и атмосферу, — рассказал фронтмен группы Антитела.

Также Тарас Тополя поздравил украинцев с наступающей Пасхой и пожелал всем единства, любви в сердце и веры.

Певица Alyosha прошла курсы домедицинской помощи

Жена Тараса Тополи, певица Alyosha, прошла курсы домедицинской помощи и отметила, что в современных реалиях это крайне необходимо.

Певица подчеркнула, что медицинские знания — это обязательное звено в образовании каждого из нас. Поэтому звезда хочет всех подтолкнуть также пройти подобные курсы.

Фото: Тарас Тополя