Украинский певец Виталий Козловский рассказал о праздновании Пасхи и своем отношении к вакцинации.

В эксклюзивном интервью Фактам ICTV артист признался, что майские выходные проведет в кругу семьи.

— Я буду праздновать Пасху с семьей. Обязательно с отцом, поскольку он уже полтора года проживает в Киеве. Я его перевез со Львова и для меня это очень большое и прекрасное событие, потому что мой лучший друг рядом со мной, — рассказал Виталий.

Козловский добавил, что в ближайшее время планирует улететь на отдых в солнечную Грецию и классно провести там время.

По словам Виталия, он еще точно не определился с решением по поводу вакцинации от Covid-19.

— Я бы очень хотел, чтобы в нашу страну завезли хорошие вакцины. Тогда я бы охотно это сделал. Сейчас мнения расходятся 50 на 50. Кто-то говорит, что это обязательно делать, а кто-то этим вакцинам не доверяет. Время покажет, — отметил артист.

Певец поделился, что локдаун достаточно негативно повлиял на шоу-бизнес и его концертную деятельность.

— Локдаун ударил по всем фронтам и от него пострадало много сфер. А шоу-бизнес в первую очередь. Сейчас концертов очень мало, но мы рады каждой возможности выйти к людям и спеть на сцене. Вот первого мая едем в Одессу и там будем проводить наш шестой за этот год концерт, — поделился артист.

Также Виталий Козловский поздравил всех украинцев с наступающим праздником.

— Всем украинцам я желаю, чтобы ваши Пасхальные праздники прошли тепло, душевно и с ощущением того, что вас любят. Христос Воскрес!

Козловский рассказал об отношениях с Раминой

Украинский певец Виталий Козловский прокомментировал слухи о романе с ведущей шоу Ходят Слухи Раминой Эсхакзай.

Артист признался, что в Рамина не была “его” человеком. За время отношений Виталия постоянно использовали, но тогда ему это нравилось.

Фото: Виталий Козловский