Украинская певица Ольга Цибульская эксклюзивно для Фактов ICTV рассказала, где будет праздновать Пасху и куда планирует полететь в ближайшее время. Также артистка призналась, будет ли вакцинироваться от Covid-19, и поведала, как похудела на 15 кг.

Исполнительница сказала, что будет праздновать Пасху дома с семьей.

— Мы будем красить яйца, разрисовывать писанки, есть куличи и не думать о лишних проблемах, — рассказала Оля.

Певица отметила, что очень хочет в Барселону и уже ждет того момента, когда сможет полететь туда отдохнуть.

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Насчет вакцинации от Covid-19 Цибульская призналась, что пока не готова.

— Я читаю все, что происходит на международном медицинском поле, и пока еще внутренне не готова. Но очень хотела бы, чтобы медицина нас в этом убедила. Хочется вернуться к нормальной жизни, — сказала певица.

Также Ольга рассказала, почему психическое здоровье важно, если женщина хочет похудеть.

— Когда ты договорилась с самой собой, ты можешь договориться со всеми. Самое сложное — это убедить себя и поверить в свои силы. Но это такой процесс, которым ты занимаешься, как сексом, и получаешь от этого удовольствие, — сказала Цибульская.

Певица подчеркнула, что если хочется похудеть, то обязательно нужно пить по утрам воду с лимоном, не есть и не пить после 19.00 и заниматься спортом или сексом.

— Желаю думать о себе и людях вокруг. Очень часто плохие мысли мешают нам быть счастливыми. Окружайте себя людьми, которых вы любите. Пусть сбудется все, — подытожила артистка.

Как Dzidzio отметит Пасху

Украинский певец Dzidzio рассказал, как отметит Пасху и что должно быть в его праздничной корзинке. По словам артиста, этот светлый день он проведет в кругу семьи.

А в его праздничной корзинке обязательно должны быть кулич, крашенки, хрен, соль, колбаса, ветчина и сырная плесканка.

Фото: Ольга Цибульская