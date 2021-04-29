Телеведущая Надежда Матвеева снялась в социальном ролике о мошенничестве под предлогом помощи. Матвеева призвала не забирать последнюю надежду у людей, которым действительно нужны средства, и проверять тех, кто просит о материальной помощи. Ведь во многих случаях за ними могут стоять мошенники.

— Отдавая средства мошенникам, мы забираем надежду в тех, кто действительно нуждается в нашей помощи. Доверяйте фактам, а не слезам. Контролируйте, как расходуются ваши деньги. Следите за историями тех, кому помогли.

По результатам опроса, 70% украинцев минимум раз в год жертвуют деньги на благотворительность, однако в результате становятся жертвами аферистов. Обычно они подделывают документы, а полученные средства тратят на личные нужды.

23% респондентов не доверяют благотворительным организациям, хотя именно они являются гарантом использования средств по назначению.

Как проверить благотворительную организацию

найдите отзывы в интернете;

тщательно проверяйте документы;

просматривайте отчеты из старых проектов, на которые уже собрали средства.

Если возникают сомнения, можно воспользоваться платформой dobro.ua. Здесь собраны проверенные благотворительные проекты со всей необходимой документацией. Средства всегда попадают к адресатам без комиссии.

Помощь детям с пороками сердца

600 детей с пороками сердца в Украине остались без поддержки государства. Их можно спасти благодаря сердечным имплантам, стоимость одного — 90 тыс. грн.

Ранее средства на это выделяла государственная программа, однако в этом году ее закрыли. Как помочь детям с пороками сердца, смотрите на Фактах ICTV.

Фото: Надежда Матвеева