Телеведущая Надежда Матвеева снялась в социальном ролике о мошенничестве под предлогом помощи. Матвеева призвала не забирать последнюю надежду у людей, которым действительно нужны средства, и проверять тех, кто просит о материальной помощи. Ведь во многих случаях за ними могут стоять мошенники.
— Отдавая средства мошенникам, мы забираем надежду в тех, кто действительно нуждается в нашей помощи. Доверяйте фактам, а не слезам. Контролируйте, как расходуются ваши деньги. Следите за историями тех, кому помогли.
По результатам опроса, 70% украинцев минимум раз в год жертвуют деньги на благотворительность, однако в результате становятся жертвами аферистов. Обычно они подделывают документы, а полученные средства тратят на личные нужды.
23% респондентов не доверяют благотворительным организациям, хотя именно они являются гарантом использования средств по назначению.
Как проверить благотворительную организацию
- найдите отзывы в интернете;
- тщательно проверяйте документы;
- просматривайте отчеты из старых проектов, на которые уже собрали средства.
Если возникают сомнения, можно воспользоваться платформой dobro.ua. Здесь собраны проверенные благотворительные проекты со всей необходимой документацией. Средства всегда попадают к адресатам без комиссии.
Помощь детям с пороками сердца
600 детей с пороками сердца в Украине остались без поддержки государства. Их можно спасти благодаря сердечным имплантам, стоимость одного — 90 тыс. грн.
Ранее средства на это выделяла государственная программа, однако в этом году ее закрыли. Как помочь детям с пороками сердца, смотрите на Фактах ICTV.
Фото: Надежда Матвеева