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Факты / Шоу-бизнес / ТВ
Євгенія Шапоренко |

Кто стал новой героиней шоу Холостячка

Злата Огневич

Главной героиней романтического реалити-шоу Холостячка в 2021 году стала украинская певица Злата Огневич.

35-летняя артистка решила попытать свое счастье на шоу Холостячка, чтобы найти вторую половинку.

Ведущим реалити Холостячка станет Григорий Решетник. Производством проекта занимается студия StarLightProduction под руководством Анны Калины.

— Злата – яркий пример современной женщины, self-made woman. Она очень целеустремленная и волевая в работе, и в то же время при всей своей внутренней силе наша Холостячка теплая, лучезарная, великодушная и невероятно женственная.

Уверена, мужчинам, которые придут к ней на проект, очень повезет. Ведь они познакомятся с той Златой Огневич, которая готова открыться настоящим чувствам. Могу пообещать, что этой осенью благодаря нашей Холостячке зрителям СТБ будут обеспечены самые теплые пятницы, — комментирует Калина.

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Сама Злата Огневич признается, что в мужчинах ее подкупают интеллект и чувство юмора. Новой Холостячке важно, чтобы мужчина не только разделял с ней такие ценности как любовь к детям и своей семье, но и принимал ее профессиональное развитие.

— То, что я артистка, затрудняет мои отношения с мужчинами. Я всегда честно предупреждала, что могу пропадать на съемках и гастролях. И в начале отношений мужчина это принимал. Однако со временем, к сожалению, появлялись ревность к моей работе и требование сделать выбор.

Мой путь к себе начался год назад после болезненного разрыва отношений, которые я считала идеальными. Я хочу семью, но люди не должны растворяться только в отношениях. Для меня важен совместное развитие в паре, когда и у мужчины, и у женщины есть свое дело, в которую они вовлечены всей душой. Поэтому я иду на холостячкой, чтобы встретить мужчину своей мечты, — делится Огневич.

Холостячка Злата Огнєвіч

Первая украинская Холостячка Ксения Мишина в финале выбрала автора студии Квартал 95 Александра Эллерт. Пара продолжает строить отношения и после проекта.

Биография Златы Огневич

Украинская певица Злата Огневич запомнилась всем сильным голосом и чудесными вокальными данными. Биография Златы Огневич пестрит яркими и интересными фактам их ее жизни.

В частности мало кто знает, что Злата училась на психолога.

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