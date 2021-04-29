Хохочущий испанец: умер герой мемов Хуан Хойя Борха

В Испании умер герой культового мема, “хохотун” Хуан Хойя Борха. Ему было 65 лет.

Осенью прошлого года из-за серьезных проблем с сосудами актер перенес ампутацию ноги. С тех пор он оставался в больнице.

Отмечается, что причиной смерти Хуана Хойя Борха могли стать осложнения после операции.

В сети неравнодушные пользователи выразили соболезнования близким актера и пообещали сохранить память о нем через мемы.

Кем был хохочущий испанец

Такое прозвище актер Хуан Хойя Борха получил после распространения в соцсетях видео из эфира испанского ток-шоу.

На видео мужчина рассказывает историю из своей жизни: работая посудомойщиком на пляже, однажды он замочил на ночь в море 20 грязных сковородок.

Утром выяснилось, что все сковородки, кроме одной, унесло волнами. Видео стало вирусным не из-за самой истории, а благодаря непрерывному смеху актера.

Скриншот из эфира разлетелся в соцсетях и остался одним из самых распространенных мемов, с помощью которого пользователи выражают свою реакцию на очень смешные ситуации.