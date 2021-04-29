Моргенштерн попал в черный список Минкульта

Российский рэп-исполнитель Моргенштерн (настоящее имя — Алишер Валеев) попал в черный список Минкульта.

На сайте Минкульта отметили, что процедура включения осуществляется автоматически, поскольку согласно действующему законодательству они не имеют полномочий решать “включать” или “не включать” лицо в списки.

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По состоянию на 29 апреля в черном списке находится 181 артист. Этим людям запрещен въезд в Украину и демонстрация концертов по ТВ.

Моргенштерн отказался от концертов в Украине

Ранее российский рэпер Моргенштерн отменил концерты в Киеве, Харькове и Запорожье, потому что ему якобы “страшно приезжать” в Украину.

На своем концерте в Одессе в 2019 году Моргенштерн со сцены высмеял траур по погибшим в Одесском торгово-экономическом колледже, назвав скорбь украинцев показухой.

Фото: Алишер Моргенштерн

Источник: Минкульт