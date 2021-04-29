Вышла седьмая серия реалити-шоу Насти Каменских Девочки рулят. В новом выпуске подруга артистки Анна Завгородняя поделилась самым сокровенным — подтвердила развод с мужем.

На протяжении 13 лет Анна состояла в отношениях с певцом Алексеем Завгородним (Позитив). Не так давно начали ходить слухи по поводу развода пары.

Эпизод начался с того, что Настя с Аней сидят и размышляют об отношениях между мужчиной и женщиной. После Завгородняя нашла в себе силы и рассказала то, на что долго не решалась.

— Я готова принять очень важное решение, которое долго носила в себе и переживала. Именно поэтому молчала. Было очень больно, что закончился мой этап в жизни, длиною в 13 лет, — сказала Анна.

Завгородняя подчеркнула, что с юности они с Алексеем шаг за шагом вместе шли во взрослую жизнь. И те, кем они являются сегодня — это отпечаток взаимной любви и поддержки.

— Кому-то нужен лишь час, чтобы все отпустить и забыть, а кому-то — больше года. Но потом ты раз и навсегда принимаешь решение. Мы больше не муж и жена. Я благодарна за колоссальный опыт, который приобрела в этих отношениях, — призналась Анна.

По словам девушки, сейчас она все отпустила и с легкостью входит в новый этап жизни. Анна уверена, что все самое лучшее впереди.

Девочки рулят

Съемки реалити-шоу Насти Каменских Девочки рулят проходят в городе Тулум (Мексика). Туда артистка отправилась со своей мамой Лидией, подругой Аней и помощницами Илоной и Лерой.

Дебютная серия шоу вышла в начале апреля. Всего в первом сезоне будет 10 серий, которые выходят каждый вторник и четверг на YouTube-канале артистки.

Фото: Анна Завгородняя