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Валентина Чорна |

Будто вдохнула свежего воздуха: Slavia о разводе с Dzidzio

Slavia

Певица Slavia (настоящее имя — Ярослава) призналась, что главной причиной развода с Dzidzio стала ее карьера и публичность.

В одном из последних интервью исполнительница рассказала, что во время брака она теряла себя и была несчастливой. Ярослава хотела строить сольную карьеру и развиваться, а Михаил был против этого.

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Даже дебютную песню певицы Я тобі не мамка Dzidzio воспринял на личный счет и обиделся.

— Михаил — сильный человек, и я чувствовала, что на меня давят. Мне было сложно и больно из-за того, что он меня не поддержал. Только сказал: все, я потерял семью, ты пошла делать карьеру. Я даже не поняла, о чем он.

Я поддерживала его много лет, тоже надеялась на какое-то понимание, но этого не произошло, — рассказала певица.

Ярослава призналась, что почувствовала облегчение после того, как они подали документы на развод. Сейчас пара поддерживает дружеские отношения.

— Я будто вдохнула свежего воздуха. У меня нет никаких обид, только благодарность. Считаю, что это лучший человек, который мог быть в тот период моей жизни, — призналась Slavia.

Slavia о Х-Факторе и страхах перед мужем

Певица Slavia рассказала о запретах Dzidzio и своем выступлении на шоу Х-Фактор.

Ярослава призналась, что ее муж был против того, чтобы она общалась с журналистами, ходила на различные шоу и каким-либо образом заявляла о себе. Dzidzio хотел, чтобы жена занималась только семейными делами.

Фото: Slavia

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