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Каріна Зуєва |

Романтическое фото: принц Уильям и Кейт Миддлтон празднуют годовщину свадьбы

принц Вільям

Сегодня, 29 апреля, принц Уильям и Кейт Миддлтон празднуют десятую годовщину свадьбы.

В честь этого знаменательного события на официальной странице Instagram герцогов Кембриджских было опубликовано фото принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Пара позирует на фоне природы. Герцогиня предстала в голубой блузе и юбке. Герцог — в темно-синем джемпере, рубашке и брюках.

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Принц Уильям и Кейт Миддлтон поженились в 2011 году. У пары трое детей — 7-летний принц Джордж, 6-летняя принцесса Шарлотта и 3-летний принц Луи.

Кто займет трон после Елизаветы II

Королева Елизавета II является самым долгоправящим монархом в Великобритании. Она носит корону уже 69 лет.

Следующее место на троне должно достаться старшему сыну королевы — 72-летнему принцу Чарльзу.

Второй на очереди — 38-летний принц Уильям. Он старший сын принца Чарльза. Далее — дети герцогов Кембриджских.

Всего в британский престол более 50 человек. Кто унаследует трон после того, как уйдет королева — читайте на Фактах ICTV.

Фото: Getty Images

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