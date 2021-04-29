Эксклюзивно для Фактов ICTV украинская певица Слава Каминская назвала идеи подарков на День матери.

Артистка призналась, что самым драгоценным подарком для ее мамы является время, которое она может провести вместе с дочерью и внуками.

Слава всегда заранее интересуется, что бы ее мама хотела получить по случаю праздника. Но обычно Тамара Кузнецова отвечает, что ей ничего не нужно.

По словам Славы, интересными вариантами подарков могут быть духи или кухонная техника.

— Как парфюмерный маньяк, я обязательно выбираю новый весенний легкий аромат для мамы. Также это может быть любая техника, которая минимизирует мамину энергозатратность: кухонный комбайн, робот-пылесос, мультиварка. То, от чего она будет отказываться, но обязательно вскоре воспользуется, — рассказала певица.

Также Каминская считает, что идеальным подарком на День матери является путешествие.

— Мамы всегда жалеют, экономят, не позволяют себе. Тут без принудительной акции не обойтись. Карпаты, Одесса, да что угодно — для смены локации все по душе, — отметила Каминская.

История праздника День матери

День матери украинцы традиционно отмечают во второе воскресенье мая. В этом году праздник приходится на 9 число.

Как возник праздник День матери — читайте на Фактах ICTV.

Фото: Слава Каминская