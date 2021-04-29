Украинская певица Злата Огневич стала главной героиней реалити-шоу Холостячка на СТБ.

Певица активный пользователь социальных сетей. Что именно Злата Огневич постит в Instagram — смотрите в подборке от Фактов ICTV.

Злата Огневич часто публикует в Instagram снимки в стильных и женственных образах. Обычно певица на них выглядит очень женственно и нежно.











Спорт, выступления и немного эротики: что постит в Instagram Холостячка Злата Огневич / 3 фотографии

Также певица часто обнародует снимки с репетиций, подчеркивая, что сценическая карьера сопровождается многими усилиями вне камер.











Спорт, выступления и немного эротики: что постит в Instagram Холостячка Злата Огневич / 3 фотографии

Даже несмотря на карантин, певица любит радовать поклонников в Instagram своими live-выступлениями. В том числе с одним из последних синглов Океан.

Если взглянуть на Instagram Златы Огневич, то можно сразу понять, что певица любит путешествовать как по миру, так и по Украине.











Спорт, выступления и немного эротики: что постит в Instagram Холостячка Злата Огневич / 3 фотографии

Злата Огневич публичный человек, поэтому часто становится участницей различных ТВ-шоу, в том числе шоу Хто зверху на Новом канале.

Кроме того, Злата Огневич часто показывает в Instagram подписчикам, что ее шикарна фигура не подарок судьбы, а результат изнурительных тренировок.

Также Злата не стесняется иногда показывать нежные эротические снимки в ленте своего Instagram.











Спорт, выступления и немного эротики: что постит в Instagram Холостячка Злата Огневич / 3 фотографии

Злата Огневич — новая Холостячка 2021

Украинская певица и участница Евровидения 2013 Злата Огневич стала героиней Холостячки 2021 — романтического реалити-шоу на телеканале СТБ.

Злата Огневич построила успешную музыкальную карьеру, однако пока не встретила своего возлюбленного, с которым она могла бы пойти под венец.