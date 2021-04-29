Уже 18 мая в Роттердаме начнется международный песенный конкурс Евровидение-2021. Букмекеры прогнозируют победу Мальты.

В международном прогнозе букмекеров лидирует представительница Мальты — певица Destiny — 18%.

На втором месте находится Франция, которую будет представлять исполнительница Барбара Прави — 14%.

Третье место занимает представитель Швейцарии — Gjon’s Tears — 12%, который ранее находился на второй ступени.

Далее идет Италия — 10%, Болгария — 5%, Исландия, Швеция, Литва — 4%, Кипр, Норвегия — 3%.

На последней 39 ступени с наименьших показателем букмекеров расположилась Албания — менее 1%.

Группа Go-A, которая представит Украину на Евровидение 2021, занимает 16 место — 1%. Ранее она была на 18 месте.







Ставки букмекеров на Евровидение 2021: кто одержит победу / 2 фотографии

Лучший текст песни для Евровидения

На премию Eurostory Best Lyrics Award номинировано пять песен за лучшие тексты для Евровидения 2021. Среди выдвинутых номинантов — представительница Болгарии, группа от Италии, певица от России, участник от Нидерландов и музыкальный коллектив от Бельгии.

Победителя определяет народное голосование, а также профессиональное жюри.