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Каріна Зуєва |

Папа всегда будет рядом: Макс Михайлюк поделился первым фото с дочкой

Макс Михайлюк

Главный герой романтического реалити-шоу Холостяк 10 Макс Михайлюк поделился первым фото с дочерью. Девочку назвали Ариана.

На первом снимке Михайлюк лежит на больничной койке с дочерью на руках. На втором — запечатлен процесс родов, во время которого экс-холостяк поддерживает свою возлюбленную Дашу Хлистун.

— Моя маленькая, папа всегда будет рядом. Дашуля, ты мой герой. 27.04.2021. Ариана, — написал Макс.

Михайлюк и Хлистун стали родителями

Вчера, 28 апреля, стало известно, что возлюбленная Макса Михайлюка Даша Хлистун родила первенца. Радостной новостью девушка поделилась в своем Instagram.

Также Хлистун поблагодарила всех за поздравления и пообещала в ближайшее время выйти на связь.

Фото: Макс Михайлюк

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