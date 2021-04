Международный день танца отмечают 29 апреля. Совет ЮНЕСКО инициировал его еще в 1982 году.

Дату предложил педагог и хореограф Петр Гусев в память о родившемся в этот день французском балетмейстере, теоретике и реформаторе балета Жан-Жорже Новерре. Он вошел в историю как “отец современного балета”.

День танца является праздником представителей театра оперы и балета, современных танцевальных трупп, ансамблей современного бального и народного танца, профессиональных артистов и просто любителей.

Факты ICTV предлагают вспомнить самые яркие танцевальные сцены из любимых кинофильмов.

Криминальное чтиво (1994)

Танец Джона Траволты и Умы Турман под песню Chuck Berry — You Never Can Tell знают даже те, кто ни разу не смотрел фильм.

Грязные танцы (1987)

Фильм стал классикой, как и танец Патрика Суэйзи и Дженнифер Грей. Дополняет картину красивая и не менее легендарная песня Bill Medley, Jennifer Warnes — (I’ve Had) The Time Of My Life.

Маска (1994)

Румба в исполнении Джима Кэрри знакома всем. Невероятная пластика и зажигательная песня сделали танец Чик-Чик-Чики-Бум культовым.

Укрощение строптивого (1980)

Танец на винограде в исполнении Адриано Челентано забыть нереально. От танцующего актера просто невозможно оторвать глаз!

Стриптиз (1996)

Известный танец Деми Мур у пилона. Несмотря на то, что актриса не является профессиональной танцовщицей, хореография удалась ей прекрасно. При одном упоминании имени Деми Мур в голове всплывает именно этот эпизод.

Волк с Уолл-стрит (2013)

После фильма Волк с Уолл-стрит Леонардо Ди Каприо доказал, что он не только очень талантливый актер, но и отличный танцор. Повторить движения Лео под силу не каждому!

Ангелы Чарли (2000)

Один из самых популярных танцев в биографии Камерон Диас. Очень зажигательно и заразительно!