Ежегодно 29 апреля по всему миру отмечается Международный день танца. Праздник учредил Международный совет танца ЮНЕСКО в 1982 году. Дата выбрана не случайно. 29 апреля — день рождения французского балетмейстера и отца современного балета Жана-Жоржа.

Для кого-то танец — это профессия, которой люди посвящают всю свою жизнь. Однако это тот вид искусства, к которому могут прикоснуться все желающие в той или иной степени.

Клубы, летние площадки и другие места, где любой может показать: Может, я танцую не идеально, но я это люблю. Однако люди разные, и многих одолевает стеснение из-за возможных косых взглядов со стороны.

— Не нужно никого стесняться, следует отрываться всегда, если вы хотите получить эмоции и повеселиться. Действуйте, даже если у вас не получается, так вы повеселите себя и окружающих. Всем будет круто, позитив спасет мир, — отмечает известный украинский танцор и хореограф Евгений Кот.

По его словам, всегда можно записаться на групповые или индивидуальные занятия, если вам хочется подтянуть технику.

— Каждый человек может научиться танцевать, но каждому понадобится определенное количество времени. Кому-то трех тренировок хватит, кому-то — пяти, а кому-то нужен год. Всем по-разному. Результат будет, но только, если не опускать рук, так как танцы — это труд, это профессия. Для них придется воспитывать свои мышцы и тело, — отмечает Евгений Кот.











































Как научиться танцевать, несмотря ни на что: советы хореографа и психолога / 11 фотографий

К сожалению, относительно танцев существует множество стереотипов. В частности, родители не всегда хотят отдавать своих сыновей на танцы. Мол, не мужское это дело. Однако такие занятия имеют под собой множество плюсов: дисциплина, физическая форма.

— Как минимум — это физический труд. Это развитие мышечного корсета всего тела, правильной осанки. Также это воспитание благородства, правильного отношения к девушкам. Это пластичность. Много чего дают танцы. А прежде всего — культурное развитие. Можно спокойно отдавать мальчика на танцы, и если он будет амбициозным, способным, талантливым, то добьется больших результатов, — рассказывает Евгений Кот.

Как побороть стеснение во время танца — ответ психолога

Важный момент в плане танцев — это самоопределение человека. Есть те, кто хочет танцевать, но не предпринимает для этого никаких шагов. Причин может масса: боязнь обсуждений, оценок со стороны, жизненные обстоятельства.

— Второй вариант связан с самим телом и техниками. Когда мы говорим о техниках, то возникает вопрос: А могу ли я так? Момент перфекционизма и сравнения себя с другими. Ходите на мастер-классы, повторяйте все, работайте над собой. Это самый оптимальный вариант. Пускай вас не видят другие, но пробовать и делать — это верный путь к успеху, — рассказывает психолог Вера Романова.

По словам специалиста, есть еще и третья группа людей, которым тяжело решиться на занятия танцами из-за непринятия себя, своего тела.

— И это самый интересный момент, потому что наряду с танцами человек нуждается еще и в сопровождении специалиста. Неприятие собственного тела, своей внешности, а также мышечные зажимы связаны с эмоциональным состоянием, образом жизни, обидами на других людей. Это не позволяет человеку расслабиться и привести свои мышцы в нужное состояние, — отмечает Вера Романова.

Она добавляет, что у профессиональных танцоров это тоже случалось в какой-то момент жизни, но было преодолено благодаря тренировкам.

— Но если мы говорим о времяпрепровождении, о том, чтобы осуществить мечту и станцевать танго или просто быть звездой на вечеринке среди друзей, то работа с собственным телом и эмоциональным состоянием необходима, — делится психолог.

Также по словам психолога, танец на публике — это уже больше относиться к самоопределению.

— Это вопрос самоопределения: Я танцую, потому что мне хорошо? Я танцую, потому что это часть моей жизни? Я танцую, потому что хочу держать себя в форме? Или я танцую, потому что это кто-то будет оценивать, — говорит специалист.

Если вы не профессиональный танцор, которому за работу платят деньги, то зачем вам оценка других людей? Даже если вы упадете или споткнетесь, то и себя, и людей позабавите, а позитив никогда не лишний. Главное — делайте это осторожно, чтобы не травмироваться. Вывод: не стоит стесняться танцев на публике, даже если у вас не все идеально получается.

Как научиться танцевать

Если вы еще не определились, какой вид танца вам ближе всего, то можно окунуться в прекрасный мир YouTube. Там множество видеоуроков и мастер-классов . Также многие хореографы и школы танца часто проводят дни открытых дверей или дают пробные занятия специально, чтобы человек определился, подходит ему это или нет.

Если вам хочется развить в себе пластичность , то придется здорово над собой поработать. Можете просто дома перед зеркалом отрабатывать движения.

Еще один важный момент для танца — это чувство ритма. Для этого тоже не нужно институт заканчивать, это то, что можно в себе воспитать. По словам хореографа Евгения Кота, можно просто везде ходить и выстукивать разные ритмы.

Семь популярных танцев из кино

День танца — праздник представителей театра оперы и балета, современных танцевальных трупп, ансамблей современного бального и народного танца, профессиональных артистов и просто любителей.

Однако невероятные танцы нам часто демонстрируют и в кино. Факты ICTV предлагают вспомнить самые яркие танцевальные сцены из любимых кинофильмов.