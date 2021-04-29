Украинская певица Наталья Могилевская поделилась рецептом полезной творожной пасхи.

Артистка опубликовала фото, на котором изображена с куличом в руках, а также поделилась процессом его приготовления.

Ингредиенты:

сироп агавы (или другой натуральный подсластитель) — 130 г;

жирный творог — 1 кг 250 г;

яйца — 10 штук;

жирные сливки — 80 г;

изюм и цукаты — по 4 ложки;

манка — 140 г.

Приготовление

Творог протереть через сито или пробить блендером. Добавить к нему сахар, сливки и просеянную манку. Все перемешать.

Желтки взбить и добавить к ним творожную массу. После взбить белки в густую пену и все аккуратно соединить.

Осторожно перемешать, добавить цукаты и изюм.

Переложить подготовленное тесто в форму (не до конца ее заполнив), смазанную сливочным маслом.

Готовить творожную пасху — 40-45 минут в духовке при 180 градусах.

Для бумажных форм время выпечки меньше. Готовность кулича можно проверить нажатием по бокам — масса станет плотнее, чем до выпекания.

Основа верхнего украшения — слой из агар-агара, который можно украсить по своему вкусу.

— Готовить пасху лучше накануне праздника, потому что ей нужно постоять в холодильнике сутки, — написала Наталья Могилевская.

Наталья Могилевская переехала в загородный дом

Народная артистка Украины Наталья Могилевская переехала на берег Днепра. Долгое время певица жила в центре Киева, а сейчас перебралась в арендованный коттедж на окраину города.

Могилевская живет в 50 м от пляжа, где в свободное время гуляет со своим домашнем любимцем — лабрадором по кличке Айя.

Фото: Наталья Могилевская