Американская певица Билли Айлиш презентовала клип на песню Your Power, в котором она сама выступила режиссером.

На этой неделе певица анонсировала выход своего второго полноформатного альбома под названием Happier Than Ever, выход которого запланирован на июль.

— Your Power — одна из моих любимых песен, которую я когда-либо писала. Я чувствую себя очень уязвимой, выставляя это, потому что она мне очень близка. Постарайтесь не злоупотреблять властью, — написала Айлиш.

Спокойная композиция сопровождается такой же холодной атмосферой, как и синглы с нового альбома My Future и Then I Am, которые она уже выпустила.

В видео певица сидит на горе в пустыне, а затем к ней подползает огромная анаконда, которая обвивает ее шею и туловище.

Режиссером музыкального работы выступила сама Айлиш. Это ее четвертый клип, который она режиссировала сама. Съемки прошли в Сими-Вэлли, что к северу от Лос-Анджелеса.

Читайте MARUV анонсировала клип с Киркоровым в инвалидной коляске

Новый клип Джамалы

Украинская певица Джамала презентовала новый клип на песнюВірю в тебе.

В новом клипе Джамала рассказала о родительстве, а также показала своего мужа Бекира и двух сыновей: 3-летнего Эмира и 9-месячного Селима-Гирея.

Источник: Variety