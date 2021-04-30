Американская певица Ариана Гранде представила новый клип на песню Pov. Композиция входит в шестой студийный альбом артистки Positions.

В ролике представлены два влюбленных в друг друга мужчины, которые танцуют под лирический трек Арианы Гранде.

Режиссером видео стал Julien Christian Lutz, который снимал клипы для Джастина Бибера, Рианны, репера Дрейка и других исполнителей.

Гранде призналась, что над альбомом Positions она работала шесть месяцев. В комментариях поклонники забросали артистку комплиментами и отметили, что это один из лучших альбомов звезды.



Свадьба Арианы Гранде

Американская певица Ариана Гранде готовится к свадьбе с агентом по недвижимости Далтоном Гомесом.

По словам инсайдеров, звезда против пышного празднования и большого количества гостей. Пара хочет скромную свадебную церемонию, которая запланирована на начало лета.

Фото: Getty images