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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Валентина Чорна |

Ариана Гранде выпустила клип на песню Pov

Ариана Гранде

Американская певица Ариана Гранде представила новый клип на песню Pov. Композиция входит в шестой студийный альбом артистки Positions.

В ролике представлены два влюбленных в друг друга мужчины, которые танцуют под лирический трек Арианы Гранде.

Режиссером видео стал Julien Christian Lutz, который снимал клипы для Джастина Бибера, Рианны, репера Дрейка и других исполнителей.

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Гранде призналась, что над альбомом Positions она работала шесть месяцев. В комментариях поклонники забросали артистку комплиментами и отметили, что это один из лучших альбомов звезды.

Свадьба Арианы Гранде

Американская певица Ариана Гранде готовится к свадьбе с агентом по недвижимости Далтоном Гомесом.

По словам инсайдеров, звезда против пышного празднования и большого количества гостей. Пара хочет скромную свадебную церемонию, которая запланирована на начало лета.

Фото: Getty images

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