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Факты / Шоу-бизнес / Зірки
Каріна Зуєва |

Биткоин — это классно: Тина Кароль рассказала, чем увлекается вне сцены

Тина Кароль

Украинская певица Тина Кароль рассказала, какой талант она хотела бы иметь и чем увлекается вне сцены.

Исполнительница считает, что абсолютно любой талант можно развить, если есть задатки. А ее опыт показал, что научиться можно всему. Также артистка призналась, что ей нравится заниматься криптовалютой.

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— Интересная тема с криптовалютами. Я давно говорила, что биткоин — это классно. Сегодня я занимаюсь digital-искусством, которое будет участвовать в аукционах, — поделилась Тина Кароль.

Тина Кароль представила live-концерт

Певица Тина Кароль презентовала live-концерт своего недавно вышедшего альбома Красиво.

Артистка исполнила семь песен из своей новой работы. Кароль предстала в пяти образах, также на сцене менялись декорации.

Фото: Антон Кулаковский

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