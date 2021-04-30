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Каріна Зуєва |

Делимся радостью сами: Елизавета Арзамасова беременна

Лиза Арзамасова

Российская актриса Елизавета Арзамасова сообщила о беременности. Она ждет первенца от мужа, фигуриста Ильи Авербуха.

26-летняя Арзамасова поделилась видео, на котором предстала с округлившимся животом в объятиях 47-летнего Авербуха.

— Делимся нашей радостью сами, пока нас в этой радости не стали разоблачать бдительные наблюдатели. Всем хорошего дня, берегите друг друга, — подписала публикацию Елизавета.

Арзамасова и Авербух

Елизавета Арзамасова и Илья Авербух сообщили о своей свадьбе в декабре 2020 года.

У спортсмена уже есть сын Мартин от первого брака с фигуристкой Ириной Лобачевой. Для Арзамасовой ребенок станет первенцем.

Фото: Елизавета Арзамасова

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