Российская актриса Елизавета Арзамасова сообщила о беременности. Она ждет первенца от мужа, фигуриста Ильи Авербуха.
26-летняя Арзамасова поделилась видео, на котором предстала с округлившимся животом в объятиях 47-летнего Авербуха.
— Делимся нашей радостью сами, пока нас в этой радости не стали разоблачать бдительные наблюдатели. Всем хорошего дня, берегите друг друга, — подписала публикацию Елизавета.
Арзамасова и Авербух
Елизавета Арзамасова и Илья Авербух сообщили о своей свадьбе в декабре 2020 года.
У спортсмена уже есть сын Мартин от первого брака с фигуристкой Ириной Лобачевой. Для Арзамасовой ребенок станет первенцем.
Фото: Елизавета Арзамасова