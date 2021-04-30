Кто едет на Евровидение 2021 от Украины

Украину на международном песенном конкурсе Евровидение 2021 в Роттердаме будет представлять электро-фолк группа Go-A.

Коллектив одержал победу в нацотборе на Евровидение-2020 с песней Solovey, но тогда мероприятие было отменено в связи с пандемией коронавируса. Согласно правилам, в 2021 году участники должны представить другую композицию.

Новым конкурсным треком для Go-A стал Шум. Чтобы участвовать в Евровидении, группе пришлось сократить хронометраж композиции, снять новую видеоработу, а также отказаться от использования слов из народных песен.

Go-A будет выступать 8 мая в первом полуфинале под 15-м номером. И впервые за 15 лет на сцене Евровидения прозвучит украиноязычная песня.

Смотреть онлайн-трансляцию конкурса можно будет на телеканале СТБ.

Ставки букмекеров на Евровидение 2021

Согласно международным прогнозам букмекеров на Евровидение 2021 победителем конкурса может стать представитель Мальты — певица Destiny.

На втором месте расположилась Франция, а третье место занимает представитель Швейцарии. Украина в рейтинге букмекеров занимает 16 место.

Фото: Катерина Павленко