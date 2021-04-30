Певец Jah Khalib и группа Агонь презентовали совместный трек Гори-гори.

По словам участника группы Агонь Антона Савлепова, трек Гори-гори — это ода детям, в которой они поют об отцовской заботе и любви, оберегая души своих рожденных и будущих детей.

— Мы хотим, чтобы наши дети жили легко и играючи в мире и радости, и пусть все у них случается по воле провидения. Гори-гори — это капсула времени будущему поколению, в которой запечатан смысл любви и поддержки, — сказал Савлепов.

Второй участник музыкального коллектива Агонь Константин Боровский рассказал, что изначальная версия сингла имела другую направленность, но Jah Khalib предложил изменить текст.

— Впервые услышал Гори-гори в демо-версии и меня зацепил припев. Именно благодаря ему и родилась идея коллаборации с группой Агонь. За час была сделана новая аранжировка в соул-стилистике, а припев, напоминающий детскую песню, подсказал дальнейшее направление в работе над треком, — признался Jah Khalib.

Также для композиции был записан детский хор. Jah Khalib подчеркнул, что эта песня для него особенная, поскольку он очень хочет детей.

MARUV и Киркоров презентовали клип

Певица MARUV и певец Филипп Киркоров презентовали совместный клип на песню Komilfo.

В видеоролике MARUV предстала в образе сексуальной медсестры с зелеными волосами, которая насильно удерживает Филиппа в психиатрической больнице, кормит его таблетками и возит в инвалидном кресле.

Фото: пресс-служба группы Агонь