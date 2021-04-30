Рецепты куличей на Пасху 2021 от украинских звезд

К Пасхе принято готовить традиционные или не очень куличи. Украинские артисты не исключение. Кто-то сам вывел идеальный рецепт своего кулича, а кто-то использует для приготовления фамильные инструкции.

Факты ICTV собрали три лучших рецепта куличей от украинских знаменитостей.

Рецепт кулича от Alena Omargalieva

— Для меня Пасха — это семейный праздник. Обычно мы с Тамерланом и сыном Тимуром едем на выходные в Черкассы к моим родителям и сестре, а потом — к родителям мужа в Одессу. Но в этом году так получается, что все большие праздники мы встречаем на сцене. И на Новый год, и на 8 марта были на гастролях, и на Пасху будем выступать, — рассказала Фактам ICTV Alena Omargalieva.

Певица добавила, что после гастролей они с мужем обязательно отправятся к родным.

— У нас в семье есть традиция печь куличи по рецепту мамы. Каждый год я, мама, сестра готовим праздничную выпечку, каждая украшает по-своему. Делюсь с вами нашим семейным рецептом, — отметила Alena Omargalieva.

Тесто для кулича:

мука – 500 г;



дрожжи – 40 г;



яйца – 8 шт.;



молоко – 280 мл;



сахарная пудра – 1 стакан;



сливочное масло – 200 г;



щепотка соли;



орехи, цукаты;



глазурь.

Способ приготовления:

Смешайте дрожжи, 1 столовую ложку муки и 1 столовую ложку сахарной пудры с чуть разогретым молоком (3 стакана). Дайте опаре немного постоять

После того как опара поднимется в 2 раза, добавляем соль, яйца и молоко, которое у нас осталось

Дальше просеиваем муку и замешиваем тесто. Накрываем тесто, ставим в теплое место

В поднявшееся тесто постепенно добавляйте растопленное масло (уже после того, как остудили).

В конце вымешивания добавьте цукаты, измельченные орехи.

Заполните формы для выпекания тестом на 50% и оставьте их еще на 1,5 -2 часа (чтобы тесто поднялось).

Ставим заготовки в духовку, нагретую до 180-200 градусов, на 30-40 минут.

И остается только украсить кулич: покрыть его глазурью, посыпать цукатами или украсить кусочками фруктов.

Приятного аппетита!

Рецепт кулича от певицы Алины Гросу

Состав опары:

дрожжи — свежие/сухие (100г/50 г);

сахар — 1 ст. ложка;

мука — 1 ст. ложка;

молоко — 1 стакан.

Состав теста:

молоко — 600 мл;

сахар — 500 г;

ванилин и щепотка соли;

цедра двух лимонов и двух апельсинов;

желтки — 10 шт.;

мука — 1,5 кг;

сливочное масло — 200 г;

сметана — 150 г;

изюм черный и белый — 250 г;

коньяк — 100 г.

Состав глазури:

желатин — 1 пакет;

вода — 6 ст. ложек;

сахар — стакан;

лимон — 1 чайная ложка;

ваниль — пару капель.

Способ приготовления:

За пару часов до приготовления замачиваем изюм в теплой воде с коньяком (1/1). Очищаем цедру с апельсинов и лимонов. Это тоже лучше сделать заранее.

Опара: в нагретое молоко добавляем дрожжи и мнем их руками до полного растворения, чтобы не осталось комочков. Миску с опарой ставим в теплое место на 10-20 минут.

Тесто: молоко ставим на плиту, добавляем в него сахар, ванилин и соль. Мешаем до растворения сахара. Взбиваем желтки, к ним добавляем растопленное масло, цедру, сметану, молоко с сахаром.

В опару добавляем просеянную муку и подливаем наши жидкие ингредиенты. Изюм вынимаем из воды, промакиваем бумажным полотенцем, присыпаем мукой и добавляем в тесто. Сначала, если есть кухонный комбайн, можно месить при помощи его, а потом домесить тесто руками, около 10 минут. Не важно, будет приставать тесто к рукам или нет. Куличи все-равно получатся. Главное не переусердствуйте. Не нужно, чтобы тесто получилось сбитым, наоборот оно должно быть воздушным. Поэтому вес, даже большого кулича, будет небольшим.

После того как замесили тесто, присыпаем его сверху мукой, накрываем полотенцем и оставляем подняться. Обычно это происходит уже через 15-20 минут. Вынимаем наши формочки, смазываем сливочным маслом и выкладываем в них тесто, но только половину формы, не до верха, иначе куличи убегут. Присыпаем снова мукой и оставляем подняться. Где-то через минут 15 ставим куличи в разогретую духовку до 180 градусов на 45 минут.

Глазурь: заливаем желатин двумя столовыми ложками воды. В сотейник высыпаем сахар, добавляем четыре столовых ложки воды и ставим на огонь до его полного растворения. Снимаем с огня, добавляем желатин, тоже его растворяем. Взбиваем миксером до белых полос, которые будут оставлять лопасти на массе. Добавляем лимон и ванилин. Смазываем наши теплые куличи и украшаем на свой вкус.

Приятного аппетита и счастливой Пасхи!

Рецепт кулича от Оли Поляковой

Состав:

молоко — 300 г;

мука — 1,8 кг;

яйца — 18 шт.;

сахар — 0,5 кг;

сливочное масло — 0,5 кг;

изюм — 300 г;

коньяк — 50 г;

дрожжи, ваниль, сахарная пудра.

Способ приготовления:

Полтора пакетика дрожжей нужно залить теплым молоком, а затем добавить муку и размешать. Потом нужно опару поставить в разогретую до 50 градусов духовку.

Для теста нужно взять 550 гм сахара, белки 14 яиц и желтки 18 яиц. Сахар нужно разделить поровну в емкости с белками и желтками. Далее взбиваем все до пенки. Не забудьте залить коньяком изюм, чтобы он успел набухнуть.

Спустя 20 мин. в опару нужно добавить взбитые белки и желтки с сахаром, растаявшее масло и муку. По словам певицы, тесто должно быть жидковатым.

Также в тесто следует добавить немного оливкового масла. Затем достаньте изюм, обваляйте в муке и высыпьте в тесто. Чтобы тесто немного подошло, поставьте его в духовку разогретую до 30-40 градусов.

Формы лучше смазать оливковым маслом или смальцем. Наполняем их на треть и отправляем выпекается на 1,5 часа в духовку, разогретую до 40 градусов. Куличи это время должны будут сильно подняться. Потом вынимаете их из духовки, разогреваете ее до 200 градусов и возвращаете куличи обратно. Допекать их нужно потом 35 мин.

Рецепты творожной пасхи

Также на Пасху хозяйки любят готовить ароматные пасхи из творога.

Рецепт творожной пасхи — смотрите в нашем материале.