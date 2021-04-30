Модель Даша Хлистун, которая недавно стала мамой, призналась, что ее роды были довольно непростыми. Девушке пришлось делать кесарево сечение.

Любимая участника романтического реалити-шоу Холостяк 10 Макса Михайлюка поделилась, что пара планировала партнерские и естественные роды.

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Но несмотря на то, что все получилось не так, как они хотели, Даша и Макс счастливы стать родителями.

— Да, планировали мы все иначе. Партнерские роды, естественным путем. Но случилось как случилось. И знаете, Макс такой молодец! Я видела как он волновался, но как он держался и поддерживал меня. Самый лучший! — призналась Даша.

Также Хлистун отметила, что ей очень повезло с врачами, которые оказались профессионалами своего дела. Сейчас у девушки начинается процесс восстановления после родов.

Макс Михайлюк поделился фото с дочкой

Главный герой романтического реалити-шоу Холостяк 10 Макс Михайлюк поделился первым фото с дочкой и рассекретил ее имя.

На первом снимке Михайлюк лежит на больничной койке и держит в руках девочку, которую родители назвали Ариана. А на второй фотографии Максим поддерживает свою любимую Дашу Хлистун.

Фото: Даша Хлистун