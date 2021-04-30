Певица Оля Полякова заявила, что продюсер Константин Меладзе предлагал ей интимные отношения для продвижения в карьере.

Такими неожиданными откровениями она поделилась, чтобы поддержать коллегу Ани Лорак, которая ранее сказала о Меладзе то же.

Полякова заверила Лорак не оправдываться за откровенность. Ведь, по словам артистки, правда должна звучать, “чтобы уберечь наших девочек в будущем от харрасмента”.

— Я бы хотела записать пост поддержки Ани Лорак, которая в одном из своих интервью рассказала о том, что продюсер Константин Меладзе предлагал ей личные отношения в обмен на продвижение в карьере. И Ани наткнулась на осуждение коллег, на хейт, мол, все это ложь. Я хочу заявить, что я верю Ани Лорак и думаю, что она говорит правду. Просто потому, что я получала такое же предложение от этого человека, — сказала артистка.

Полякова призвала Ани Лорак не оправдываться ни перед кем. А коллегам по шоу-бизнесу она заявила, чтобы они позволили правде звучать.

— Ани, ты никому ничего не должна. Ты имеешь право сказать правду. А правда должна звучать, потому что молча, мы поощряем такое поведение мужчин, — добавила она.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Оля Полякова (@polyakovamusic)

Накануне Ани Лорак назвала причину, по которой у нее не сложились рабочие отношения с композитором Константином Меладзе.

По словам певицы, продюсер испытывал к ней личную симпатию, но она на нее не ответила. После этого Меладзе перестал отвечать на телефонные звонки и даже запретил знакомым общаться с ней.

После заявления Ани Лорак много звезд встали на защиту Меладзе. Среди них — Светлана Лобода и Лолита Милявская.

Но все же позже Лорак взяла свои слова обратно. Так, на светском мероприятии в Москве певица заявила журналистам, что ее не так поняли.

— Я сказала, что мне просто не подошли условия сотрудничества с Костей. А журналисты, как всегда, перекрутили, услышали то, чего нет. Мы с Костей давно дружим и прекрасно общаемся, — сказала она.

Подробнее о заявлении Лорак касательно Меладзе — читайте на Фатках ICTV.