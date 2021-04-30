Украинская певица MARUV и российский певец Филипп Киркоров презентовали совместный клип на песню Komilfo.
Премьера песни и видеоклипа состоялась в честь дня рождения Киркорова, которому сегодня, 30 апреля, исполнилось 54 года.
— Когда на день рождения дарят уже не конфеты, а пилюли. Здравствуй, 54-летний Филипп, — написал Киркоров в своем Instagram.
В клипе MARUV предстала в образе сексуальной медсестры с зелеными волосами. Она насильно удерживает Филиппа в психиатрической больнице, кормит его таблетками и возит в инвалидном кресле.
Поклонники артистов отметили, что сама песня получилась интересной и успокаивающей. Также некоторые подчеркнули, что это вовсе не стиль MARUV.
Режиссером видеоролика стала Яна Чаплыгина.
MARUV представила новый клип
Неделю назад, 23 апреля, MARUV презентовала клип на песню Call 911 совместно с румынским диджеем Sickotoy.
События в видеоролике развиваются в старом здании. MARUV, одетая в кожаный плащ, предстала в клипе в роли сексуальной девушки, которая все время пытается соблазнить главного героя — диджея Sickotoy.
Фото: MARUV, Филипп Киркоров