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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Каріна Зуєва |

Психбольница, медсестра и инвалидное кресло: MARUV и Киркоров презентовали клип

Maruv и Киркоров

Украинская певица MARUV и российский певец Филипп Киркоров презентовали совместный клип на песню Komilfo.

Премьера песни и видеоклипа состоялась в честь дня рождения Киркорова, которому сегодня, 30 апреля, исполнилось 54 года.

— Когда на день рождения дарят уже не конфеты, а пилюли. Здравствуй, 54-летний Филипп, — написал Киркоров в своем Instagram.

В клипе MARUV предстала в образе сексуальной медсестры с зелеными волосами. Она насильно удерживает Филиппа в психиатрической больнице, кормит его таблетками и возит в инвалидном кресле.

Поклонники артистов отметили, что сама песня получилась интересной и успокаивающей. Также некоторые подчеркнули, что это вовсе не стиль MARUV.

Режиссером видеоролика стала Яна Чаплыгина.

MARUV представила новый клип

Неделю назад, 23 апреля, MARUV презентовала клип на песню Call 911 совместно с румынским диджеем Sickotoy.

События в видеоролике развиваются в старом здании. MARUV, одетая в кожаный плащ, предстала в клипе в роли сексуальной девушки, которая все время пытается соблазнить главного героя — диджея Sickotoy.

Фото: MARUV, Филипп Киркоров

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