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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Валентина Чорна |

Тесты на Covid-19 и маски: условия допуска зрителей на Евровидение 2021

Тесты на Covid-19 и маски: условия допуска зрителей на Евровидение 2021

На международный конкурс Евровидение 2021 в Нидерландах допустят максимум 3,5 тыс зрителей. Мероприятие будет проходить в концертном зале Ahoy.

Организаторы отметили, что такое количество собравшихся составляет 20% общих мест.

Для того, чтобы попасть на шоу зрители будут обязаны показать отрицательный результат теста на Covid-19, полученный не ранее чем за сутки до начала мероприятия. Кроме этого, им придется сделать повторный тест через пять дней после конкурса. Процедура осуществляется бесплатно через программу Testing For Access.

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Перед мероприятием посетители пройдут опрос через специальное приложение. Тех, у кого наблюдаются симптомы Covid-19, попросят остаться дома.

Во время концерта все будут носить защитные маски. Билеты на Евровидение 2021 доступны только для тех, кто уже купил их в 2020 году.

Ставки букмекеров на Евровидение 2021

В международном прогнозе букмекеров больше шансов на победу имеет певица Destiny, которая будет представлять Мальту.

Второе и третье место занимают исполнители из Франции и Швейцарии соответственно. Группа Go-A, которая поедет на Евровидение 2021 от Украины занимает 16 место в рейтинге.

Источник: Eurovision

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