В деле о похищении собак американской певицы Леди Гаги задержали пятерых человек. В феврале злоумышленники напали на мужчину, который выгуливал двух бульдогов и похитили их.

В четверг, 29 апреля, полиция Лос-Анджелеса заявила о задержании пятерых человек, двое из них рассматриваются как соучастники.

Обвинения в покушении на убийство и краже предъявили трем лицам — Джеймсу Джексону, Джейлин Уайт и Лафайетт Уели. Им 18, 19 и 27 лет соответственно.

Также в соучастии подозревают отца 19-летнего Джейлин Уайт Гарольда Уайта и 50-летнюю Дженнифер Макбрайд. Именно Макбрайд привезла собак после сообщения о вознаграждении.

Сначала ее не сочли виновной в преступлении, однако потом выяснилось, что она в отношениях с Гарольдом Уайтом.

Правоохранители предполагают, что злоумышленники не знали, что собаки принадлежат известной певице. Мотивом похищения была высокая стоимость таких животных.

Похищение собак Леди Гаги

Похищение собак Леди Гаги произошло в конце февраля. Злоумышленники тяжело ранили помощника певицы, который выгуливал бульдогов.

Гага предложила за возвращение домашних любимцев по $500 тыс. Через несколько дней певице отдали животных. Их привезла в отделение полиции женщина, которая в то время не считалась причастной.