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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Каріна Зуєва |

Влюблена в Позитива: Анна Тринчер презентовала новый клип

Анна Тринчер

Украинская певица и звезда сериала Школа Анна Тринчер презентовала новый клип на песню Kiss. В видеоролике принял участие Алексей Завгородний (Позитив).

В новом клипе артистка предстала в образе влюбленного подростка, который фанатеет от Позитива. В комнате девушки повсюду расклеены фотографии с Алексеем. Он приходит к ней во снах, и она с нетерпением ждет встречи с ним.

В конце видеоролика к Тринчер приходит доставщик пиццы, в которого она влюбляется с первого взгляда. Их чувства оказываются взаимными.

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Известно, что трек Kiss — это главный сингл из будущего альбома певицы, премьера которого 21 мая.

Анна Тринчер

В 12 лет Анна Тринчер участвовала в детском конкурсе Евровидение, на котором заняла 11-е место. В 2016 году исполнительница выпустила свой первый клип.

Также Анна снималась в сериале о подростках Школа. Артистка активно ведет свои социальные сети и является частью Top Team House.

Фото: Анна Тринчер

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