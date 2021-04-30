Украинская певица и звезда сериала Школа Анна Тринчер презентовала новый клип на песню Kiss. В видеоролике принял участие Алексей Завгородний (Позитив).

В новом клипе артистка предстала в образе влюбленного подростка, который фанатеет от Позитива. В комнате девушки повсюду расклеены фотографии с Алексеем. Он приходит к ней во снах, и она с нетерпением ждет встречи с ним.

В конце видеоролика к Тринчер приходит доставщик пиццы, в которого она влюбляется с первого взгляда. Их чувства оказываются взаимными.

Известно, что трек Kiss — это главный сингл из будущего альбома певицы, премьера которого 21 мая.

Анна Тринчер

В 12 лет Анна Тринчер участвовала в детском конкурсе Евровидение, на котором заняла 11-е место. В 2016 году исполнительница выпустила свой первый клип.

Также Анна снималась в сериале о подростках Школа. Артистка активно ведет свои социальные сети и является частью Top Team House.

Фото: Анна Тринчер