Христос Воскрес 12 на языках: премьера клипа смотреть онлайн

Накануне Пасхи украинский певец Александр Пономарев представил клип к главному песнопению Пасхи под названием Христос воскрес.

Мелодию к песнопению Христос Воскрес написал Александр Пономарев. Впервые в мире традиционная песня, записанная на разных языках, прозвучала на одну мелодию.

Произведение зазвучало одновременно на 12 языках, в частности на арамейском, на котором говорил Иисус Христос. В записи приняли участие известные украинские звезды.

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Среди них Виктор Павлик, Тоня Матвиенко, Оля Цибульская, Виталий Козловский, Тарас Тополя, Арсен Мирзоян, Наталья Холоденко, Злата Огневич, оперный певец Хэ Му, DZIDZIO и настоятель монастыря в Грузии схиархимандрит отец Серафим.

Александр Пономарев спел на украинском, Виктор Павлик — на турецком, Тоня Матвиенко — на старославянском, Оля Цибульская — на испанском, Виталий Козловский — на греческом, Тарас Тополя — на английском, Арсен Мирзоян — на французском, Наталья Холоденко — на грузинском, Злата Огневич — на итальянском, оперный певец Хэ Му — на китайском, DZIDZIO — на польском, а отец Серафим спел на языке Иисуса Христа — арамейском.















































































Пономарев и украинские звезды накануне Пасхи спели на 12 языках / 20 фотографий

Аранжировщик мелодии — Дмитрий Матвийчук. Оркестровка и хоровая аранжировка — Дмитрий Коновалов. Режиссерами видеоработы стали Влад Разиховський и Максим Арделян.

Пономарев снял клип к Пасхе

1 мая на YouTube-канале украинского певца Александра Пономарева состоялась премьера клипа к главному песнопению Пасхи Христос воскрес.

Каждый из артистов мог сам выбрать язык, на котором будет выполнять свою часть песнопения. Кроме известных звезд, Пасхальное песнопение исполнил священник из Грузии отец Серафим, а также взрослый и детский хоры под сопровождение оркестра.