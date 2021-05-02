PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Шоу-бизнес / Зірки
Дмитро Кудрявцев |

Раскрыл секрет: Константин Меладзе назвал имя своей шестой племянницы

Костянтин Меладзе

Популярный исполнитель Валерий Меладзе и его супруга экс-участница группы ВИА Гра Альбина Джанабаева назвали свою новорожденную дочь Агатой.

Редкое имя племянницы рассекретил брат певца – композитор и музыкальный продюсер Константин Меладзе.

— Я стал дядей уже в шестой раз, — признался он.

Помимо Агаты у Джанабаевой и Меладзе есть еще двое совместных детей: сыновья – Константин и Лука.

Читайте
Предлагал интим в обмен на карьеру: Полякова рассказала о домогательствах Меладзе

Свою третью беременность экс-солистка ВИА Гра до последнего момента держала в секрете. Она сообщила о будущем пополнении семейства лишь в марте, тогда как уже 14 апреля родила дочь в одной из клиник Москвы.

Кроме того, исполнитель также является отцом троих детей от первого брака.

Конфликт Меладзе и Лорак

На прошлой неделе украинская певица Ани Лорак, которая с 2014 года постоянно проживает в РФ, рассказала о причинах, по которым прекратила сотрудничество с Константином Меладзе.

По словам певицы, чьи интересы продюсер представлял в 2007 году, ее не устраивали условия, которые он ей предлагал.

Лорак добавила, что после прекращения сотрудничества Меладзе оборвал с ней все контакты и запретил своим друзьям с ней общаться.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка