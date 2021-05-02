Раскрыл секрет: Константин Меладзе назвал имя своей шестой племянницы

Популярный исполнитель Валерий Меладзе и его супруга экс-участница группы ВИА Гра Альбина Джанабаева назвали свою новорожденную дочь Агатой.

Редкое имя племянницы рассекретил брат певца – композитор и музыкальный продюсер Константин Меладзе.

— Я стал дядей уже в шестой раз, — признался он.

Помимо Агаты у Джанабаевой и Меладзе есть еще двое совместных детей: сыновья – Константин и Лука.

Свою третью беременность экс-солистка ВИА Гра до последнего момента держала в секрете. Она сообщила о будущем пополнении семейства лишь в марте, тогда как уже 14 апреля родила дочь в одной из клиник Москвы.

Кроме того, исполнитель также является отцом троих детей от первого брака.

Конфликт Меладзе и Лорак

На прошлой неделе украинская певица Ани Лорак, которая с 2014 года постоянно проживает в РФ, рассказала о причинах, по которым прекратила сотрудничество с Константином Меладзе.

По словам певицы, чьи интересы продюсер представлял в 2007 году, ее не устраивали условия, которые он ей предлагал.

Лорак добавила, что после прекращения сотрудничества Меладзе оборвал с ней все контакты и запретил своим друзьям с ней общаться.