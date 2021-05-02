Украинская телеведущая Екатерина Осадчая беременна третьим ребенком.
Об этом звезда призналась в разговоре с певицей Олей Поляковой в программе Светская жизнь.
Поклонники заподозрили, что телеведущая ждет ребенка еще во время проекта Голос страны, когда Екатерина Осадчая начала надевать платья, прикрывающие зону живота объемными складками ткани.
2 мая Осадчая также выложила пост в Instagram где подтвердила информацию о беременности, поблагодарила фанатов за поддержку и поздравила их с Пасхой.
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Как звезды празднуют Пасху
2 мая Украина празднует Пасху, несмотря на карантин, некоторые звезды поехали отдыхать за границу.
Например Григорий Решетник отмечает праздник с семьей на Мальдивах, а Андре Тан в Риме.
Но есть и те, кто остался праздновать дома, Наталья Холоденко выложила видео где рассказывает и показывает, как красит яйца.
Если хотите узнать, как украинские звезды празднуют Пасху, смотрите материал Фактов ICTV.
Фото: Светская жизнь