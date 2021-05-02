Украинская телеведущая Екатерина Осадчая беременна третьим ребенком.

Об этом звезда призналась в разговоре с певицей Олей Поляковой в программе Светская жизнь.

Поклонники заподозрили, что телеведущая ждет ребенка еще во время проекта Голос страны, когда Екатерина Осадчая начала надевать платья, прикрывающие зону живота объемными складками ткани.

2 мая Осадчая также выложила пост в Instagram где подтвердила информацию о беременности, поблагодарила фанатов за поддержку и поздравила их с Пасхой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

Как звезды празднуют Пасху

2 мая Украина празднует Пасху, несмотря на карантин, некоторые звезды поехали отдыхать за границу.

Например Григорий Решетник отмечает праздник с семьей на Мальдивах, а Андре Тан в Риме.

Но есть и те, кто остался праздновать дома, Наталья Холоденко выложила видео где рассказывает и показывает, как красит яйца.

Если хотите узнать, как украинские звезды празднуют Пасху, смотрите материал Фактов ICTV.

Фото: Светская жизнь