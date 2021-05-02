2 мая все христиане восточного обряда отмечают светлый праздник Пасхи, Факты ICTV узнали, как празднуют этот день украинские звезды и готовы рассказать и показать вам.

Григорий Решетник празднует Пасху в кругу семьи, но не в Украине. Телеведущий опубликовал фото с женой и детьми с Мальдив.

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В семейном кругу отмечают праздник и Потап с Настей Каменских, пара выложила фото семейного застолья и поздравила православных украинцев с праздником.

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Между тем украинский певец Арсен Мирзоян уже сходил в церковь и освятил пасхальную корзину.

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Наталья Холденко празднует Пасху дома, психолог выложила сторис где рассказывает и показывает как красит яйца к празднику.

Певица Ирина Федишн также отмечает праздник в домашней атмосфере. Звезда выложила фото пасхальных приготовлений и отметила, что к празднику готова.

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Андре Тан на Пасху находится далеко от Украины. Дизайнер поделился видео прогулки по Риму.

Певица Надя Дорофеева и ее муж Дантес отправились в путешествие на Западную Украину. Певец поделился видео с застолья, но к кому пара приехала в гости — не сказал.

Поздравление президента

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Пасхой, а в своем видеообращении вспомнил медиков и военных, которые вынуждены встречать праздник на службе.

По словам главы государства, празднование в кругу семьи тоже вызывает радость, ведь вокруг собираются все родные люди.