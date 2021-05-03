Американская певица Билли Айлиш украсила новую обложку британской версии журнала Vogue.
Однако артистка предстала в совершенно неожиданном образе.
Дело в том, что певицу все привыкли видеть в мешковатой одежде, которая никак не подчеркивает изгибы тела.
Однако на фото для Vogue 19-летняя исполнительница предстала в откровенном образе — в корсете, нижнем белье и чулках.
— Мне нравятся эти снимки и мне понравилось участвовать в этой фотосессии. Делай что хочешь и когда хочешь. К черту все остальное, — отметила Билли Айлиш.
Билли Айлиш — Your Power
Американская певица Билли Айлиш презентовала клип на песню Your Power, в котором она сама выступила режиссером.
На этой неделе певица анонсировала выход своего второго полноформатного альбома под названием Happier Than Ever, выход которого запланирован на июль.