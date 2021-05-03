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Факты / Шоу-бизнес / Зірки
Євгенія Шапоренко |

К черту все остальное: Билли Айлиш снялась в эротической фотосессии для Vogue

Билли Айлиш

Американская певица Билли Айлиш украсила новую обложку британской версии журнала Vogue.

Однако артистка предстала в совершенно неожиданном образе.

Дело в том, что певицу все привыкли видеть в мешковатой одежде, которая никак не подчеркивает изгибы тела.

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Однако на фото для Vogue 19-летняя исполнительница предстала в откровенном образе — в корсете, нижнем белье и чулках.

— Мне нравятся эти снимки и мне понравилось участвовать в этой фотосессии. Делай что хочешь и когда хочешь. К черту все остальное, — отметила Билли Айлиш.

Билли Айлиш — Your Power

Американская певица Билли Айлиш презентовала клип на песню Your Power, в котором она сама выступила режиссером.

На этой неделе певица анонсировала выход своего второго полноформатного альбома под названием Happier Than Ever, выход которого запланирован на июль.

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