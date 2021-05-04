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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Марія Степанюк |

В Киев приехал рэпер Баста, который незаконно посещал оккупированный Крым

Баста

Российского рэп-исполнителя Басту (настоящее имя Василий Вакуленко), который ранее незаконно посещал оккупированный Крым, заметили в Киеве. Об этом сообщил активист Сергей Стерненко.

По словам активиста, музыканта заметили в столичном ресторане Мокко на Крещатике.

— Басту пустили в страну, несмотря на то, что он ранее посещал оккупированный Крым и участвовал в мероприятиях, которые пропагандируют его оккупацию, — отметил Стерненко.

Он добавил, что информацию о приезде российского музыканта он получил от нескольких источников, в частности: в Госпогранслужбе, окружении самого Басты и от персонала ресторана Мокко.

Басте запретили въезд в Украину 15 января 2018 года. В сентябре 2020 года стало известно, что Министерство культуры и информационной политики исключило рэпера из списка лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины и которым, запрещен въезд на территорию страны.

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В то же время, в СБУ заявили, что не получали информации, что за последние три года Вакуленко осуществлял действия, которые могут нанести ущерб безопасности.

Источник: Сергей Стерненко

Фото: Баста

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