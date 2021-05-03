Ивангай обвинил Дудя в цензуре интервью — вырезана часть о Голодоморе и войне с РФ

Украинский блогер Иван Рудской, который известен под псевдонимом Ивангай, заявил, что из его интервью российскому журналисту Юрию Дудю была вырезана часть о Голодоморе и агрессии РФ против Украины.

Также на своей странице в Twitter Ивангай отметил, что Дудь вырезал из видео его главный месседж.

— Дудь вырезал главный месседж. Моя прабабушка — жертва Голодомора. Дедушка — жертва НКВД репрессий. А теперь в Украине война с Россией, — написал Рудской.

В комментариях блогер обвинил журналиста в трусости и нецензурно высказался в его адрес. Впоследствии Ивангай уточнил, что причиной стала цензура, которая действует в Российской Федерации.







Вырезал о Голодоморе и агрессии РФ: Ивангай обвинил Дудя в цензуре интервью / 2 фотографии

Ивангай также напомнил, что нужно помнить как РФ отжала в Украине территории, ценой тысячи жизней, а народ России бессилен против этого. Донецк, Луганск, Крым — перечислил блоггер.







Вырезал о Голодоморе и агрессии РФ: Ивангай обвинил Дудя в цензуре интервью / 2 фотографии

Журналист Юрий Дудь пока не комментировал обвинения Рудского.

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Интервью Ивангая Дудю

18 марта вышло интервью Ивана Рудского российскому журналисту Юрию Дудю.

В нем Ивангай рассказал, почему уехал из России в 2018 году, о преследованиях и что думает о президенте РФ Владимире Путине.