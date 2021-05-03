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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Валентина Чорна |

Евровидение 2021: о чем будет петь представитель Швейцарии

представник швейцарії на євробаченні 2021

Швейцарию на международном песенном конкурсе Евровидение 2021 будет представлять певец Gjon’s Tears с песней Tout L’Univers, что в переводе с французского — целая Вселенная.

Джон Мухарремай выйдет на сцену в Роттердаме во втором полуфинале, который состоится 20 мая 2021 года. Исполнитель отметил, что своей песней он хочет донести всем, что именно любовь, дружба, сила и мужество помогут нам создать новое будущее.

Текст и перевод композиции Tous L’Univers — читайте на Фактах ICTV.

Оригинальный текст песни Gjon’s Tears — Tout L’Univers

Laisse le vent qui frôle
Sa main sur mon épaule
Le vide dans ma tête
Pas la moindre cachette

C’est l’aube qui décline
Derrière un champ de ruines
Le moment de grandir
Ne pas te retenir

Je vois derrière nous des morceaux de toi
Et ce que la douleur a fait de moi

Tout l’univers
Nos deux cœurs sous la terre
Au milieu des failles où tout éclate
Se trouver au point d’impact
Sans toi

Que deviendront nos souffles
S’ils restent sur le bord?
Cet amour qui nous tord

Je vois derrière nous des morceaux de toi
Et ce que la douleur a fait de moi

Tout l’univers
Nos deux cœurs sous la terre
Au milieu des failles où tout éclate
Se trouver au point d’impact
Sans toi
Derrière mes paupières
Trouver de l’air

Tout l’univers
Nos deux cœurs sous la terre
Au milieu des failles et des ressacs
Nous nous retrouvons au point d’impact
Comment soigner nos coeurs qui éclatent?
Tout l’univers

Русский перевод песни Gjon’s Tears — Tout L’Univers

Я чувствую прикосновения ветра
На своем плече,
В голове пустота,
И негде спрятаться.

Рассвет угасает
Вдали за руинами,
Настало время вырасти
И отпустить тебя.

Оглядываясь на наше прошлое, я вижу, как ты разбита,
И вижу, что эта боль сделала со мной.

Целая Вселенная…
Наши сердца погребены под землей
Среди разломов, пока вокруг всё взрывается,
Я оказываюсь в самом эпицентре
Без тебя

Что произойдет,
Когда нам перестанет хватать воздуха?
Эта любовь выкручивает нам руки.

Оглядываясь на наше прошлое, я вижу, как ты разбита,
И вижу, что эта боль сделала со мной.

Целая Вселенная…
Наши сердца погребены под землей
Среди разломов, пока вокруг всё взрывается,
Я оказываюсь в самом эпицентре
Без тебя,
Закрыв глаза,
Пытаюсь дышать.

Целая Вселенная…
Наши сердца погребены под землей
Среди разломов и накатывающих волн,
Мы оказались в самом эпицентре.
Как вылечить сердца, которые разрываются?
Целая Вселенная…

Кто едет на Евровидение 2021 от Украины

Украину на Евровидении 2021 будет представлять электро-фолк группа Go-A с песней Шум.

Чтобы принять участие в песенном конкурсе, группе пришлось сократить хронометраж композиции, снять новую видеоработу, а также отказаться от использования слов из народных песен.

Подробнее о группе Go-A на Евровидении 2021 — читайте на Фактах ICTV.

Фото: Lukas Maeder

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