Швейцарию на международном песенном конкурсе Евровидение 2021 будет представлять певец Gjon’s Tears с песней Tout L’Univers, что в переводе с французского — целая Вселенная.

Джон Мухарремай выйдет на сцену в Роттердаме во втором полуфинале, который состоится 20 мая 2021 года. Исполнитель отметил, что своей песней он хочет донести всем, что именно любовь, дружба, сила и мужество помогут нам создать новое будущее.

Текст и перевод композиции Tous L’Univers — читайте на Фактах ICTV.

Оригинальный текст песни Gjon’s Tears — Tout L’Univers

Laisse le vent qui frôle

Sa main sur mon épaule

Le vide dans ma tête

Pas la moindre cachette

C’est l’aube qui décline

Derrière un champ de ruines

Le moment de grandir

Ne pas te retenir

Je vois derrière nous des morceaux de toi

Et ce que la douleur a fait de moi

Tout l’univers

Nos deux cœurs sous la terre

Au milieu des failles où tout éclate

Se trouver au point d’impact

Sans toi

Que deviendront nos souffles

S’ils restent sur le bord?

Cet amour qui nous tord

Je vois derrière nous des morceaux de toi

Et ce que la douleur a fait de moi

Tout l’univers

Nos deux cœurs sous la terre

Au milieu des failles où tout éclate

Se trouver au point d’impact

Sans toi

Derrière mes paupières

Trouver de l’air

Tout l’univers

Nos deux cœurs sous la terre

Au milieu des failles et des ressacs

Nous nous retrouvons au point d’impact

Comment soigner nos coeurs qui éclatent?

Tout l’univers

Русский перевод песни Gjon’s Tears — Tout L’Univers

Я чувствую прикосновения ветра

На своем плече,

В голове пустота,

И негде спрятаться.

Рассвет угасает

Вдали за руинами,

Настало время вырасти

И отпустить тебя.

Оглядываясь на наше прошлое, я вижу, как ты разбита,

И вижу, что эта боль сделала со мной.

Целая Вселенная…

Наши сердца погребены под землей

Среди разломов, пока вокруг всё взрывается,

Я оказываюсь в самом эпицентре

Без тебя

Что произойдет,

Когда нам перестанет хватать воздуха?

Эта любовь выкручивает нам руки.

Оглядываясь на наше прошлое, я вижу, как ты разбита,

И вижу, что эта боль сделала со мной.

Целая Вселенная…

Наши сердца погребены под землей

Среди разломов, пока вокруг всё взрывается,

Я оказываюсь в самом эпицентре

Без тебя,

Закрыв глаза,

Пытаюсь дышать.

Целая Вселенная…

Наши сердца погребены под землей

Среди разломов и накатывающих волн,

Мы оказались в самом эпицентре.

Как вылечить сердца, которые разрываются?

Целая Вселенная…

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Подробнее о группе Go-A на Евровидении 2021 — читайте на Фактах ICTV.

Фото: Lukas Maeder