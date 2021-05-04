Украинская певица Настя Каменских 4 мая отмечает свой день рождения. Звезде исполнилось 34 года.

В 2017 году Настя Каменских начала сольную карьеру под псевдонимом NK и с тех пор она не останавливается радовать поклонников зажигательными хитами. Артистке довольно быстро удалось выйти на международную музыкальную арену, а также поработать с мировыми звездами.

По случаю дня рождения певицы Факты ICTV подготовили подборку ее топ-5 песен, от которых хочется танцевать.

Это моя ночь

Именно этот трек стал дебютным в сольной карьере звезды. Песней Это моя ночь Настя заявила о себе и подорвала все украинские хит-парады.

В клипе Каменских предстала в образе колумбийской красавицы. Съемки видеоработы проходили на кухне, где Настя танцевала и параллельно пыталась готовить. Ролик собрал более 19 млн просмотров.

Попа как у Ким

Зажигательный трек Попа как в Ким рассказывает о женщинах, которые диктуют моду и тренды. Каменских считает, что в погоне за идеалом и красотой девушки часто забывают о самом главном — любви к себе.

В клипе Настя танцует в белом наряде и демонстрирует свою стройную фигуру. Ролик на песню собрал более 67 млн просмотров.

Peligroso

Это первый англо-испаноязычный трек певицы, который покорил не только украинскую публику, но и всю Латинскую Америку. Хит Peligroso возглавил чарты Music Choice и MTV, а также вошел в рейтинг лучших 25 тропических песен в категории латиноамериканской музыки по версии издания Billboard.

В клипе на песню Каменских поет в соблазнительном наряде среди тропического леса.

Lomala

Хит Lomala еще раз напоминает о том, что даже несмотря на трудности не стоит опускать руки и сдаваться. Каменских отметила, что ее ничего не сможет сломать.

В клипе Настя решила поэкспериментировать с имиджем. Артистка предстала в образе блондинки с длинными волосами.

Девочки рулят

Это драйвовый трек с нового альбома певицы Красное вино, который точно заставит всех танцевать. Сама Каменских считает, что песня Девочки рулят должен стать манифестом всех отрывных девушек.

Клип певицы снят в ярких красках, а в декорациях преобладает розовый цвет.

Как менялась Настя Каменских

На протяжении своей карьеры Настя Каменских неоднократно меняла имидж и стиль. Певице удалось избавиться от лишнего веса, начать вести спортивный блог и стать одной из самых популярных артисток.

Как менялась Настя Каменских — читайте в материале Фактов на ICTV.

Фото: пресс-служба Насти Каменских