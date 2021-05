Датская ювелирная компания Pandora отказывается от использования натуральных алмазов. Она будет переходить исключительно на бриллианты, выращенные в лаборатории.

Таким образом Pandora хочет повысить доступность украшений с бриллиантами, меняя лозунг с бриллианты — это навсегда на бриллианты — это для всех.

По словам гендиректора компании Александра Лачики, при принятии этого решения Pandora учла практики добывающих компаний, последствия от добычи для окружающей среды, а также то, что из-за обеспокоенности этими обстоятельствами начал расти спрос на искусственные алмазы.

Кроме того, он добавил, что себестоимость искусственных алмазов для компании будет в три раза дешевле.

Гендиректор ювелирного дома рассчитывает, что низкая цена позволит увеличить продажи украшений с бриллиантами, которые сейчас занимают очень небольшую долю в продажах Pandora.

В частности, компания представила свою первую коллекцию украшений с искусственными бриллиантами Pandora Brilliance.

Today we launch our first lab-created diamond collection Pandora Brilliance and we announce that we will stop using mined diamonds in our products. Our aim is to make diamond jewellery accessible to a wider audience.

— Pandora Group (@PANDORA_Corp) May 4, 2021