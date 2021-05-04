4 мая украинский рэпер Алексей Потапенко поздравил свою жену, певицу Настю Каменских, с днем рождения.

Оригинальное поздравление он разместил почти в полночь на своей странице в Instagram.

— Глаза — агаты, губы — май. Ты соткана из тысячи тропинок в рай. Я — кастл твой, уберегу от штормов дерзких. Ты, как за каменной стеной, моя Каменских, — написал Потап.

Поздравительное обращение он сопроводил фото жены в свадебном наряде.

Настя Каменских уже утром поблагодарила мужа за поздравления комментарием.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

День рождения Насти Каменских

4 мая украинская певица Настя Каменских празднует свой день рождения.

В этом году ей исполнилось 34.

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Источник: Oleksii Potapenko

Фото: Nastia Kamenskykh