4 мая украинский рэпер Алексей Потапенко поздравил свою жену, певицу Настю Каменских, с днем рождения.
Оригинальное поздравление он разместил почти в полночь на своей странице в Instagram.
— Глаза — агаты, губы — май. Ты соткана из тысячи тропинок в рай. Я — кастл твой, уберегу от штормов дерзких. Ты, как за каменной стеной, моя Каменских, — написал Потап.
Поздравительное обращение он сопроводил фото жены в свадебном наряде.
Настя Каменских уже утром поблагодарила мужа за поздравления комментарием.
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День рождения Насти Каменских
4 мая украинская певица Настя Каменских празднует свой день рождения.
В этом году ей исполнилось 34.
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Источник: Oleksii Potapenko
Фото: Nastia Kamenskykh