Появился новый ролик накануне выхода мини-сериала Локи (Loki) с Томом Хиддлстоном в главной роли.

Marvel Studios Movies опубликовали его 4 мая 2021 года на официальном канале в YouTube.

Согласно сюжету, действие происходит в кинематографической вселенной Marvel, сериал будет напрямую связан с фильмами франшизы. Его события будут разворачиваться после фильма Мстители: Финал (2019).

Премьера сериала запланирована на 11 июня 2021 года.

Главную роль исполнит Том Хиддлстон, который играл Локи в фильмах о Торе, а также в Мстителях.

Мини-сериал Локи

Ранее стриминговый сервис Disney+ уже анонсировал выход мини-сериала Локи.

Также фанаты могли увидеть первые кадры картины.

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Источник: Marvel Studios Movies

Фото: Tom Hiddleston