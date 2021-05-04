Появился новый ролик накануне выхода мини-сериала Локи (Loki) с Томом Хиддлстоном в главной роли.
Marvel Studios Movies опубликовали его 4 мая 2021 года на официальном канале в YouTube.
Согласно сюжету, действие происходит в кинематографической вселенной Marvel, сериал будет напрямую связан с фильмами франшизы. Его события будут разворачиваться после фильма Мстители: Финал (2019).
Премьера сериала запланирована на 11 июня 2021 года.
Главную роль исполнит Том Хиддлстон, который играл Локи в фильмах о Торе, а также в Мстителях.
Мини-сериал Локи
Ранее стриминговый сервис Disney+ уже анонсировал выход мини-сериала Локи.
Также фанаты могли увидеть первые кадры картины.
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Источник: Marvel Studios Movies
Фото: Tom Hiddleston