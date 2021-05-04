Внешность и карьера: как менялась Настя Каменских

Украинская певица Настя Каменских празднует свой день рождения. В этом году ей исполнилось 34 года.

На протяжении всей своей карьеры, начиная с 2006 года, исполнительница экспериментировала не только с имиджем, но и с музыкой, что делает и по сей день.

Как изменилась Настя Каменских — читайте на Фактах ICTV.

Краткая биография

Настя Каменских родилась в Киеве 4 мая 1987 года. Ее мама — певица Национального академического народного хора имени Григория Веревки, а отец был капитаном сборной Динамо по волейболу, а впоследствии концертным директором того же хора имени Веревки.

В шесть лет ее записали в музыкальную школу на вокал.

Первые шаги на пути к успеху Настя сделала в 2004 году. Тогда она приняла участие в фестивале Черноморские игры, где выиграла гран-при. Через год, в 2005 году, певицу ждало первое признание на международной сцене в Лондоне, где ей присудили награду UBN Awards в номинации Открытие года.

Дуэт Потап и Настя

Легендарный дуэт возник в 2006 году. Первой композицией Насти Каменских и Потапа, которая подорвала хит-парады, стала песня Без любви.

В 2008 году мир увидел первый альбом Потапа и Насти — Не пара. А в конце 2009 года дуэт выпустил альбом Не люби мне мозги, в котором поклонников ждали зажигательные новинки.

Настоящий фурор вызвал хит 2011 года Чумачечая весна. Тогда любимый дуэт полностью покорил теле- и радиоэфиры.

В 2013 году выходит альбом Все пучком, который, как всегда, порадовал слушателей морем драйва и позитива. Тогда никто даже и не думал, что через четыре года легендарный дуэт объявит творческую паузу.

В 2017 году группа объявила творческую паузу. Тогда Потап объяснил, что за 11 лет на сцене дуэт выпустил пять альбомов, но сейчас им уже нечем удивлять поклонников.

Накануне этого заявления Потап и Настя выпустили свой очередной хит У мамы.

Как менялась внешность Каменских

В феврале 2010 года Настю было признано самой красивой женщиной Украины 2009 по версии журнала Viva. Однако в 2013 году сеть озадачили фото из музыкального фестиваля Новая волна-2013.

Неудачное платье и невыгодные ракурсы подчеркнули пышные формы Насти Каменских. Тогда даже появились слухи о том, что артистка беременна. Однако оказалось, что оно набрала лишний вес.















Карьера, внешность и личная жизнь: как изменилась Настя Каменских / 4 фотографии

Сегодня спортивной форме Каменских можно только позавидовать. Певица лишилась лишних пометок на весах и даже завела спортивный блог, где дает практические советы, как держать себя в форме.



















Карьера, внешность и личная жизнь: как изменилась Настя Каменских / 5 фотографий

Сольная карьера и личная жизнь

Сразу после объявления паузы с Потапом Настя Каменских выпустила свой первый хит Это моя ночь в рамках сольной карьеры под псевдонимом NK.

Позже появились хиты Тримай, Дай мне, Обіцяю, Попа как у Ким, Peligroso.

В 2018 году Потап и Настя поженились. Однако пышную свадьбу пара сыграла 23 мая 2019 года.

Сейчас Настя Каменских — успешная певица, имеет свой бренд спортивной одежды, запустила реалити-шоу Девочки рулят и продолжает радовать поклонников своими зажигательными хитами.

Настя Каменских презентовала песню

Певица Настя Каменских выпустила зажигательный трек Ма. Известно, что этот сингл войдет в будущий альбом звезды Красное вино.

По словам артистки, песня Ма является призывом ко всем мужчинам, чтобы те не боялись говорить девушкам о своих чувствах и признаваться в симпатии.

Фото: Настя Каменских