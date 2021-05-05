Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса Таллула выходит замуж за актера и режиссера Диллона Басса.

Девушка опубликовала серию фотографий, на которых ее бойфренд делает ей предложение.

— С абсолютной уверенностью, — подписала снимки 27-летняя Таллула.

Позже она разместила видео, на котором продемонстрировала кольцо с большим камнем.

— Руки еще трясутся, — написала Таллула.

Таллула и Диллон

Таллула Уиллис и Диллон Басс встречаются больше года. Об их отношениях стало известно в феврале 2020 года.

Известно, что молодой человек проводил весь карантин с семьей своей подруги и оставался с ними на самоизоляции.

Фото: Таллула Уиллис