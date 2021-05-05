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Факты / Шоу-бизнес / Кино
Валентина Чорна |

Из-за обвинений в издевательствах: директор видеоигры Ведьмак 3 уволился

видеоигра ведьмак 3

Директор видеоигры Ведьмак 3 Конрад Томашкевич уволился из компании CD Projekt SA после обвинений в издевательствах над подчиненными. Свою вину он отрицал.

Расследование дела продолжалось около месяца и в конце концов Томашкевича признали невиновным.

Однако он заявил, что после этого случая многое переосмыслил в своем поведении. Конрад извинился перед подчиненными, поскольку понял, что люди испытывали страх и дискомфорт, когда работали под его руководством.

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Работа Томашкевича над видеоигрой Ведьмак 3 вдохновила стриминговий сервис Netflix на создание популярного сериала по мотивам польского писателя Анджея Сапковского, а также помогла CD Projekt стать самой дорогой компанией страны.

Кроме этого, Конрад Томашкевич является дизайн-директором и руководителем производства Cyberpunk 2077.

Второй сезон сериала Ведьмак

Съемки второго сезона сериала Ведьмак завершились в начале апреля 2021 года. Об этом сообщил стриминговий сервис Netflix на странице в Facebook.

Съемки проходили в Великобритании. Было задействовано 15 локаций, 89 актеров и 1200 членов команды. Второй сезон Ведьмака выйдет в 2021 году.

Источник: Bloomberg

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