В 2021 году песенному конкурсу Евровидение исполняется 65 лет. Из года в год представители стран борются между собой, презентуя свои песни и номера, в надежде завоевать победу.

Некоторым артистам после участия в песенном конкурсе удалось достичь высот и стать настоящими интернациональными звездами.

О исполнителях, которые прославились благодаря Евровидению — читайте на Фактах ICTV.

Рафаэль

Певец, который представил миру испанскую эстраду в 1960-е годы. Рафаэль принимал участие в Евровидении дважды — в 1966 и 1967 годах, однако ни разу не занял первого места, с чем многие были не согласны.

В конце 60-х о Рафаэле говорили многие, ведь его песни производили фурор. Не стал исключением и Советский Союз, в котором он получил признание после выхода фильма Пусть говорят.

Клифф Ричард

Настоящее имя Клиффа Ричарда — Генри Вебб. Он дважды представлял Великобританию на Евровидении в 1968 и 1973 годах и занял второе и третье места. Именно после песенного конкурса его карьера пошла в гору.

Клифф экспериментировал с жанрами своей музыки, занимал первые места в музыкальных чартах, работал на телевидении и выступал на лучших мировых сценах.

В 1995 году Елизавета II присвоила Ричарду титул сэра.

Хулио Иглесиас

Один из самых популярных певцов Испании представлял свою страну на Евровидении в 1970 году. Несмотря на то, что тогда в песенном конкурсе участвовало всего 12 стран, Хулио занял только четвертое место.

За всю карьеру Иглесиаса продалось около 300 млн пластинок, также он стал самым коммерчески успешным испаноязычным исполнителем. И покорил не одну мировую сцену.

Авва

Группу Авва знает практически каждый. Победа шведского коллектива на Евровидении в 1974 году принесла им немалую популярность. Их номер до сих пор считается одним из самых успешных.

Записи группы были проданы тиражом 350 млн экземпляров, а альбомы возглавляли мировые чарты. Все это длилось до тех пор, пока коллектив не прекратил свою творческую деятельность. Впрочем, их песни до сих пор слушают многие, а альбомы продаются и по сей день.

Селин Дион

В 1988 году Селин Дион представляла Швейцарию на Евровидении и заняла первое место. Именно после песенного конкурса ее карьера пошла в гору и Селин обрела всемирную популярность.

Ее легендарную песню My heart will go on, которая стала саундтреком к фильму Титаник, без сомнений, знает каждый.

Лара Фабиан

Французская певица Лара Фабиан обрела всемирную популярность после участия в Евровидении 1988, где она была конкуренткой Селин Дион. Фабиан тогда повезло чуть меньше и она заняла четвертое место, однако это не помешало ей прославиться за пределами Франции.

Ее хиты Je t’ame и Adagio слышал каждый. Певица по сей день радует поклонников своим творчеством.

Тото Кутуньо

Большую популярность итальянский певец Тото Кутуньо обрел после Евровидения 1990, на котором одержал победу.

После его участия Италия ни разу не выигрывала песенный конкурс.

Лорин

Лорин представляла Швецию на Евровидении 2012 с песней Euphoria, которая впоследствии стала мировым хитом. Она не только обошла своих конкурентов по баллам, но и набрала дополнительные, за номер и текст песни.

Евровидение 2021

Европейский вещательный союз заявил, что Евровидение 2021 года пройдет по сценарию B. Песенный конкурс в этом году состоится в Роттердаме.

Евровидение 2021 пройдет в классическом формате, правда, с соблюдением жестких мер безопасности. Также стало известно, что в концертный зал допустят 3,5 тыс. человек.